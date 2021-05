Obyvatelé města Chölönbujr v severočínské autonomní oblasti Vnitřní Mongolsko se v neděli ráno probudili do velkého překvapení. Místo léta a rozkvetlých květin na ně za dveřmi čekal mráz a dvacet centimetrů sněhu. Podle odborníků to ale místní příroda spíše uvítá, neboť vrstva sněhu by mohla alespoň částečně vykompenzovat sucho, které dlouhou dobu trápilo zemědělské oblasti.