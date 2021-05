Dvě z hustě obydlených favel v brazilském Riu de Janeiro dostávají solární panely. V pilotním projektu jde získaná energie do rozvodné sítě. Obyvatelům za to klesají poplatky za elektřinu, která navíc funguje bez výpadků. Pro místní obyvatele, kteří se ve velkém potýkají s nezaměstnaností a chudobou, je to kapka naděje v moři zoufalství.