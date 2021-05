Poutní plavba za svatého Jana Nepomuckého vyrazila z Purkarce. Končit by měla pod Karlovým mostem

Na Vltavě začala poutní plavba, kterou vodáci připomínají 300 let od blahořečení svého patrona svatého Jana Nepomuckého. Právě jeho sochu chtějí dovézt až na Karlův most, tedy na místo, kde bylo jeho zmučené tělo shozeno do Vltavy. Šťastnou plavbu přišel popřát vodákům do Purkarce také devadesátiletý vorař Václav Husa, který celé čtvrt století plavil dřevo po jihočeských řekách.