Unikátní bronzová socha skateboardisty, která stála od roku 1982 v parku Folimanka pod pražským Nuselským mostem, se dočkala opravy. V roce 2007 jí neznámý vandal uřízl obě ruce a o rok později radnice Prahy 2 rozhodla o přesunutí poničené sochy do depozitáře. Skupina nadšenců se rozhodla vybrat peníze na její obnovu. Doufají, že socha by se do parku mohla vrátit už v příštím roce.