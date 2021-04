Otevřely se okresy a horkovzdušné balony už zase lítají, jen ale cvičně bez turistů

Koronavirové krize umrtvila i v normální době stále rozšířenější lety horkovzdušných balonů. Ani jejich piloti v uplynulých týdnech raději nelétali, aby předešli problémům, pokud by neplánovaně museli přistát v jiném okrese. Teď už se k letům postupně vracejí - ale jenom cvičně, pasažéry do koše dál brát nemůžou - nedovolují to opatření nařizující, kolik lidí smí být pohromadě.