Na Děčínsku se příští týden vrátí část dětí do škol. A to i přes to, že se v regionu potvrdil výskyt brazilské mutace koronaviru. Nešlo o její novější, nebezpečnější verzi, ale o méně „schopnou“ variantu z loňska. Právě na mutace se teď vláda chce více zaměřit. Na jejich odhalování uvolnila z rozpočtu přes 160 milionů.