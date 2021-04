Do Evropy by v následujících třech měsících mělo dorazit na tři sta osmdesát milionů dávek vakcín proti covidu-19. Podle evropských politiků by měly pomoci zrychlit očkování v celé unii. Někteří experti očekávají, že se díky tomu situace na kontinentu výrazně zlepší - i přes počáteční problémy s nedostatkem vakcín nebo s látkou AstraZeneca. Vakcíny vyrábí továrna v nizozemské Leidenu.