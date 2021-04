Jeden a půl metru vysoká socha svatého Kryštofa s Ježíškem z písku je k nerozeznání od kamenné. Není ale dílem sochaře, nýbrž 3D tiskárny – a přestože je uvnitř dutá, váží sto kilogramů. Podle tvůrců by měla vydržet desítky let. Patron řidičů putoval z Turnova do Pavlíkova u Rakovníka, kde bude strážit tamní muzeum veteránů.