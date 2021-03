Skupina dobrodruhů se chystá na cestu kolem světa. Vyřazeným trolejbusem

Zní to jako bláznivý nápad, ale na projektu Trolejbusem kolem světa se už pracuje. Parta nadšenců kolem dobrodruha Alberta Fikáčka koupila vyřazený trolejbus, chce ho upravit a v červnu vyrazit na první etapu cesty - z Brna do Vladivostoku. Etapa by skupině měla zabrat 90 dní cestování a dalších 30 dní zabere servisní pauza v Ufě. Jde o další z řady dobrodružných výprav, které tým Sir Fogg pořádá.