Loď Ever Given, která téměř týden blokovala Suezský průplav, se podařilo zcela uvolnit

Suezský průplav je po šesti dnech opět volný. Egyptským a nizozemským inženýrům se podařilo uvolnit obří kontejnerovou loď Ever Given. V úzké části světově důležité námořní cesty se vzpříčila 23. března. První úspěch se dostavil časně ráno, kdy tažné čluny uvolnily její záď. Po dalších devíti hodinách už ji táhly středem plavební trasy do širšího úseku. Loď japonských majitelů a tchajwanských provozovatelů je delší než čtyři fotbalová hřiště za sebou a váží 220 tisíc tun. Do jejího vyprošťování promlouvaly i povětrnostní podmínky.