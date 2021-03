Vorařství jako národní dědictví a tradice. Fenomén zdolávání řek se teď může zapsat na mezi nehmotné památky UNESCO. Česko společně s dalšími zeměmi musí podat žádost do konce března. Tuzemské úřady jako první všechny potřebné administrativní úkoly splnily, čeká se na ostatní země. Žádost podávají ještě například Polsko, Německo a Španělsko. Stihnout to musejí do konce března.