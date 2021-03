Pokračují největší opravy karlovarského lázeňského hotelu Thermal od jeho otevření ve druhé polovině sedmdesátých let. Spoluautorka hotelu z té doby, Věra Machoninová, dlouhodobě prostřednictvím svých vnoučat postup současné rekonstrukce kritizuje. Řemeslníci teď rozebírají vrchní část bazénu, do kterého bude vložena nerezová vana. Do lešení se zahalilo i šestnáct pater hotelové věže.