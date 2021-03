Před pětašedesáti lety poprvé vzlétl Let L-13 Blaník - nejslavnější bezmotorový letoun československého původu. Tento dvousedadlový kluzák vznikl v polovině 50. let. Základní model se pak vyráběl až do roku 1978. Blaník je nyní k vidění v Leteckém muzeu v pražských Kbelích.