Tradiční trhovci zažívají kvůli koronavirovým restrikcím krušné chvíle. Třeba jihomoravským pěstitelům dozrávají sazenice, byliny i květiny, které by potřebovali co nejrychleji prodat. Jenže na Zelném trhu v Brně, kam obvykle míří, to není možné. Vláda podle čtvrtečního vyjádření ministra zdravotnictví Jana Blatného trhy zatím otevřít neplánuje.