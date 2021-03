Sadařům letos opět scházejí dobrovolníci, kteří by pomáhali s prořezáváním stromů nebo vysazováním nových kusů. Na vině je podle majitelů sadů epidemie covidu. Kvůli ní jsou také ohrožené plánované výsadby alejí v některých regionech. Například v Moravském krasu se běžně do prací v sadech zapojují stovky lidí - loni a letos je to méně.