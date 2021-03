Před 115 lety se narodil kolaborantský novinář Karel Lažnovský, jediná oběť takzvané "chlebíčkové aféry"

Kolaborantský spisovatel a novinář Karel Lažnovský se narodil 8. března 1906. I když byl celý svůj život přesvědčeným komunistou, po obsazení Československa aktivně podporoval nacisty a stal se trnem v oku místnímu odboji. Zemřel v září 1941, když ho spolu s dalšími nepohodlnými novináři úmyslně otrávil protektorátní premiér Alois Eliáš. Celá akce se zapsala do dějin jako takzvaná „chlebíčková aféra“, a to podle jídla, do kterého byl vpraven jed. I když tento odbojářský čin Eliášovi nacisté nikdy neprokázali, stejně byl v létě roku 1942 popraven.