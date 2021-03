Oblíbené ledopády u Zemské brány možná budou muset zmizet. Skála ohrožuje místní cesty

Turisticky oblíbená skála u Zemské brány v Orlických horách se má podle vyjádření geologů kvůli bezpečnosti celá odtěžit. Svou špatnou statikou může totiž ohrožovat blízkou pěší trasu a silnici. Řešení se nelíbí ochráncům přírody, pro které je to až příliš velký zásah do tamního terénu. Nechali si proto vypracovat vlastní posudek, podle kterého by celkové zpevnění umožnilo skálu zachovat.