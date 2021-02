Po čtyřech letech vlády Donalda Trumpa, který imigrantům vstup do Spojených států různě omezoval, se situace mění. Nový prezident Joe Biden restriktivní politiku svého předchůdce zmírňuje. Tisíce lidí to ale pochopily jako otevření dveří do Spojených států a u oficiálních hraničních přechodů čekají, až jim bude umožněn legální vstup.