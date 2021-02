Zanzibar zaplavují turisté, Češi tam ale od 26. února nesmí. Důvodem je jihoafrická mutace koronaviru

Do Zanzibaru míří na dovolenou lidé z celého světa. Tamní hotely musí odmítat, mají plnou kapacitu. Tanzanské souostroví je otevřeno turistickému ruchu bez jakýchkoli testů nebo karantény při příjezdu. Lidé se tu srocují mimo jiné na večírcích a koncertech. Díky tomu je Zanzibar v těchto dnech jedním z nejvyhledávanějších letovisek. Češi od pátku do 11. dubna do země nesmí cestovat. Souvisí to hlavně s nakažlivější jihoafrickou mutací viru. Ministerstvo zdravotnictví potvrdilo, že se prokázala i na českém území. Zákaz cestovat na Zanzibar vydala už i řada dalších zemí.