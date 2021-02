První ostravský superpočítač Anselm jde do důchodu. Přestěhuje se z počítačového centra při Vysoké škole báňské v Ostravě do Světa techniky v Dolních Vítkovicích. Za sedm let služby zvládl přes dva a půl milionu výpočetních úloh a podílel se na stovkách českých i zahraničních výzkumných projektů.