Organizátoři letních táborů vypsali turnusy, mnohé z nich se už stihly zaplnit. Pořadatelé totiž často garantují vrácení sumy, pokud se tábory kvůli koronaviru nebudou moci uskutečnit. Do data jejich konání ovšem nemohou s penězi operovat, a to kvůli tomu, že by je museli vracet.