Masopust skončil, nastává doba postní. Křesťané slaví Popeleční středu i v době koronaviru

Na 17. února letos připadá takzvaná Popeleční středa, pro křesťany velice významný den. Začíná čtyřicetidenní předvelikonoční půst. Měla by to být pro věřící hlavně doba klidu a pohody, což je v době koronaviru obtížné. Součástí bohoslužeb bude ve všech kostelích udílení popelce a to i přes fakt, že kapacita je výrazně omezena. Jedna taková bohoslužba byla i v Horním Němčí na Uherskohradišťsku v kostele svatých Petra a Pavla.