Technické muzeum si koncertem připomene 10 let od otevření po rekonstrukci

Národní technické muzeum si v pondělí připomene 10 let od otevření po generální rekonstrukci. Výroční koncert, který se uskuteční přímo mezi exponáty, instituce zprostředkuje přes web a sociální sítě. Na koncertě zazní hudba starých mistrů, ale i soudobé skladby. Díky filmové technice budou moci diváci nahlédnout také do míst, která nejsou běžně přístupná. Například do interiéru jídelního vozu císaře Františka Josefa I. Patronem akce je houslista Pavel Šporcl.