Německá firma plánuje transportovat vakcínu proti koronaviru dronem. Získala na to v přepočtu skoro půl miliardy korun. Není to ale zdaleka jediná inovace inspirovaná pandemií covidu. Například do mnichovské nemocnice nastoupil nový zaměstnanec. Místo spánku mu stačí dvě hodiny na dobití baterií.