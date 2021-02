Francouzská klavíristka Colette Mazeová, které je už přes sto let, čerstvě vydala své páté album. Nahrála na něj skladby francouzských klasiků Clauda Debussyho a Erica Satieho. Energická žena by mohla jít svou chutí do života příkladem milionům lidí. Dokonce si zřídila profil na sociálních sítích.