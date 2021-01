Celý den si Česko připomíná Olgu Havlovou. Je to pětadvacet let, co manželka prvního porevolučního prezidenta Václava Havla zemřela. Pocházela z dělnického prostředí, ale dokázala se zorientovat v pražské intelektuální společnosti a stala se významnou osobností disentu. Po revoluci se pak ujala role první dámy.