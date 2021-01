Deset let existence slaví mikulovská Galerie Závodný - jak jinak než výstavou. Nabízí setkání s vybranými díly českých i zahraničních umělců, kteří se v galerii v minulosti představili. Veřejnost by se mohla do výstavních prostor opět podívat od února, ovšem jen pokud dojde k plánované úpravě protiepidemického systému.