Zatím nejrozsáhlejší rekonstrukce státního hradu Karlštejn odstartovala na jaře roku 2020. Opravy se týkají celého areálu včetně výstavby nového návštěvnického zázemí. Práce se nezastavily ani v zimních měsících, navíc s uzavřením památek vlivem pandemie koronaviru se práce urychlily. Rekonstrukce by měla být kompletně hotova do dvou let a vyjde na 150 milionů korun.