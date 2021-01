Stoupenci Navalného se shromáždili před místem, kde policie ruského opozičníka zadržuje

Desítky demonstrantů protestovaly v Moskvě před policejní stanicí, kde je zadržován Alexej Navalnyj. Lidé v davu skandovali hesla jako „svoboda“, „nechte ho jít“ nebo „rezignuj, Putine“. Lídr ruské opozice Navalnyj vyzval své stoupence prostřednictvím svého týmu, aby vyšli do ulic. Udělal tak krátce poté, co ho ruský soud, který proběhl přímo na stanici, poslal na třicet dnů do vazby.