Do prezidentské inaugurace Joea Bidena zbývají poslední tři dny. Bezpečnostní služby z obav před dalšími násilnostmi uzavřely okolí Bílého domu. Starostka Washingtonu vyzvala obyvatele města, aby v den inagurace nechodili do centra, přespolní podle ní nemají do města jezdit vůbec.