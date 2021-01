Horská služba Jeseníků se v sobotu dopoledne vrátila do míst, kde v pátek zemřel pod lavinou skialpinista. S dalšími dvěma lidmi se pohyboval ve Velkém kotli tedy v lokalitě, kde je to zakázané. I přes to sem v sobotu zamířili další neukáznění lyžaři. S těmi se potýkají také strážci přírody v Krkonoších. Do terénu tam proto vyrazili policisté na lyžích.