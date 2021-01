Velitel vzpomíná na válku v „přímém televizním přenosu". Operace Pouštní bouře začala před 30 lety

Iráckou invazi do Kuvajtu v srpnu 1990 odsoudil prakticky celý svět. Při operaci Pouštní bouře to bylo také poprvé od druhé světové války, kdy českoslovenští vojáci bojovali na straně západních spojenců. Protichemické jednotce tehdy velel plukovník Ján Való. Ten v rozhovoru s Anetou Černou vzpomínal na to, že vojáci nejeli do Perského zálivu jen bojovat za svobodu Kuvajtu, ale také za dobré jméno československé armády.