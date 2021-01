Projekt „africké zelené zdi" by měl pomoci zastavit rozšiřování pouště Sahara

Příští dekáda rozhodne, zda se kdysi úrodné pláně saharské Afriky znovu zazelenají. Pomoci zastavit další rozšiřování pouště by měl pás uměle vysazované vegetace, takzvané africké zelené zdi. Plán však čelí velkým výzvám. Projekt totiž více než deset let od jeho spuštění příliš nepostoupil - z vytyčených sta milionů hektarů půdy do roku 2030 byly zatím revitalizovány pouhé čtyři miliony.