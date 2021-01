Řeka Orlice u města Týniště nad Orlicí mění podobu. Teče tam obloukovou zátočinou a její koryto je o 400 metrů delší - tak jako to bylo do 80. let, kdy tam byl tok řeky uměle narovnán. Povodí Labe se ji rozhodlo vrátit do původní podoby a umělé koryto zase zasypat. Krom jiného by se měla zvýšit hladina spodních vod.