Vypůjčené vánoční stromky vracejí lidé zpět. Některé si svátky zopakují

Lidé začínají vyhazovat vánoční stromky - podle tradice mají zůstat v domě do Tří králů. V lednu jich tak většina končí u kontejnerů, popeláři je pak svážejí do sběrných dvorů. Avšak ti, kteří si je v květináčích na svátky vypůjčili, je nyní vracejí zpět do půjčoven. Stromky, které byly už dvakrát půjčené, zasadí zahradníci zpět do země. Za další dva až tři roky se pak možná do květináčů vrátí a opět budou k zapůjčení.