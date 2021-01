Skončily dlouhé vánoční prázdniny, do školních lavic se ale vrátili jen prvňáci a druháci

Po prodloužených vánočních prázdninách se do lavic vrátili žáci prvních a druhých tříd základních škol. Naposledy se učili v tomto školním roce v pátek 18. prosince. Většina prvňáků a druháků se do škol vrátila, pokud ale rodiče trvají na tom, aby dítě zůstalo doma, mohou se domluvit na individuálním vzdělávání dítěte. Například v ZŠ Jižní na pražském Spořilově podle ředitele Daniela Kaisera nechodily do školy v prosinci kvůli obavám z nákazy asi dvě děti. Teď jich je už v lavicích víc.