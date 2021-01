Jak reklamovat nechtěné zboží v době koronaviru

Každý rok po Vánocích roste počet lidí, kteří vracejí nevhodné dárky nebo poškozené zboží zpět do obchodů. Třeba u e-shopů se dá standardně vrátit zboží do 14 dnů bez udání důvodu, nicméně letos se některé obchody rozhodly prodloužit tuto dobu až do konce ledna. Jaký je postup při výměně nebo vracení zboží v době, kdy je většina prodejen vlivem koronavirových restrikcí zavřená? Hostem Studia 6 byla vedoucí právní poradny dTest Jana Marková.