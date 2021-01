K cestám do zahraničí bude nejspíš nutný negativní test. Češi se vydávají i mimo Evropu

Cesty za hranice se ani letos pravděpodobně neobejdou bez testů na koronavirus. Jak se ale shodli ministři zahraničí a zdravotnictví Tomáš Petříček (ČSSD) a Jan Blatný (za ANO), nahradit by je mohlo potvrzení o vakcinaci. Jednotný evropský očkovací průkaz ale zatím není hotový. Řada zemí i kvůli tomu stále při příjezdu vyžaduje právě negativní test. Čeští občané ale i tak dále putují za hranice, a to také do zemí mimo Evropskou unii.