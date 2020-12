První očkování proti nemoci covid 19 může být u nás 27. prosince, pokud vakcínu schválí Evropská léková agentura, řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Mělo by jít o očkovací látku od společností BioNTech a Pfizer. Jedná se o první vakcínu typu mRNA, která by byla schválena pro široké použití. Co se bude dít v těle po očkování, vysvětlil ve vysílání ČT24 Daniel Stach z vědecké redakce.