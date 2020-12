Velké dilema řeší klienti domovů důchodců. Mnozí by rádi odjeli na Vánoce za rodinami, při návštěvě delší než šest hodin je ale po návratu čeká skoro týdenní karanténa. Než by to podstoupili, řada z nich raději nikam nepojede. Díky rychlému testování, které teď domovy nabízejí, ale mohou naopak příbuzní častěji jezdit za nimi.