Od 18. prosince mohou provozovatelé lyžařských areálů konečně spustit lanovky i pro rekreační lyžaře. Návštěvníci ale budou muset dodržovat specifická omezení, jako třeba rozestupy při čekání na vlek, povinné zakrytí úst a nosu, nebo mít u kabinkových lanovek otevřená okénka. Pokud by ovšem země přešla do pátého rizikového stupně, musely by areály znovu zavřít.