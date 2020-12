V Izraeli vyvinuli speciální úsporný zavlažovací systém, který by mohl pomoci při ničivém suchu

Větší úroda, méně zdrojů. To je motto izraelské společnosti Neta-fim, která vyvinula speciální zavlažovací systém pro pěstování rýže. Je založený na úspoře vody, bez emisí skleníkových plynů. S konceptem trubkové závlahy s otvory pro různé plodiny se v zemi experimentovalo už počátkem šedesátých let. V některých zemích by tato technologie mohla být i cestou z ničivého sucha a hladovění.