Z Doveru do Calais je to pouhých pětatřicet kilometrů, ale brexit jako by tuto vzdálenost prodloužil. V Calais dosud tvořili Britové nejpočetnější skupinu zahraničních turistů, i když jejich návštěvy v poslední době poznamenala epidemie. Po brexitu bude pro Brity cesta do Calais na tradiční místní trhy ještě složitější. Jak moc je budou prodejci ve francouzském městečku postrádat, ukážou až nadcházející měsíce.