Robotickou stáj začala letos provozovat Střední odborná škola a učiliště v Horšovském Týně. Chov a další automatickou obsluhu postupně rozšiřuje. V běžném provozu by takovou stáj mohl obsluhovat jen jeden člověk. Do budoucna by chtěla škola do stáje pořídit i robota na uklízení.