Japonská nákladní loď MV ONE Apus dorazila 8. prosince neplánovaně do Ósacké zátoky bez značné části svého nákladu. Plavidlo cestou přes Tichý oceán z Číny do Kalifornie zastihla v oblasti Havaje silná bouře, která poškodila upevnění nákladu. Celkem 1816 kontejnerů s nebezpečným nákladem se ztratilo v moři.