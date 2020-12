Vertikální zemědělství je⁠ nový trend hlavně v zemích, které nemají dostatek orné půdy ani vody. Agrotechnologické odvětví, které pěstuje plodiny na speciálních policích nad sebou, by do deseti let mohlo přinést zisky v přepočtu až 32 miliard korun. V Kodani právě roste největší farma tohoto druhu v Evropě.