Uplynul rok od tragické střelby v ostravské fakultní nemocnici. Dvaačtyřicetiletý muž vešel 10. prosince 2019 po sedmé hodině ráno do budovy polikliniky a začal střílet do nic netušících lidí v čekárně traumatologie. Útok nepřežilo sedm osob a další utrpěli zranění. O rok později byl na místě odhalen památník. Připomíná nejen sedm obětí střelby, ale všechny ty, kterým událost zasáhla do života.