Na severu Čech vyrostl unikátní můstek pro milovníky akrobatického lyžování. Rychlostí až padesát kilometrů v hodině dokáží skokani vyskočit do výšky až šesti metrů s tím, že místo do měkkého molitanu dopadají do vody. V Evropě stojí jen tři podobné stavby, ta v Mostě je se z nich nejvyšší.