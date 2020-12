Do provozu byl uveden dílčí projekt plynovodu Čína-Rusko na východní trase dlouhý přes tisíc kilometrů. Ten dodává čistý zemní plyn z Ruska do smogové oblasti Peking -Tchien-ťin až Che-pej v severní Číně. Projekt je prostřední částí plynovodu o délce 5111 kilometrů, který vede z města Chej-che sousedícího s Ruskem do Šanghaje.