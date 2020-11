Česko ve čtvrtek přejde do 3. stupně PES. Které restrikce se mění a které kompletně ruší

Riziko šíření nemoci covid-19 opět kleslo a to na stupeň 3 Protiepidemického systému (PES). Od čtvrtka 3. prosince by se tedy měla rozvolnit některá opatření. Ministr zdravotnictví ale zároveň upozornil, že s rozvolněním mohou začít čísla nakažených opět stoupat a proto si nemyslí, že by stupeň rizika PES do konce roku ještě klesl. Od čtvrtka se ruší zákaz vycházení a zákaz konzumace alkoholu venku. Zároveň se zvyšuje povolený počet lidí, kteří se mohou shromažďovat jak venku, tak ve vnitřních prostorách.